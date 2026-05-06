大谷翔平選手のように、キャリアを積むほど「凄み」が増していく人の特徴とは何か。スポーツ心理学者の児玉光雄さんは「記憶力や計算力は年々衰えるが、年齢を重ねるほどに右肩上がりになる能力がある」という――。（第4回）※本稿は、児玉光雄『大谷翔平の思考法「できない」を「できる」に変える』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Chagin※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Chagin■「才能