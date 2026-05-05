タレントの三田寛子さん（60）が2026年4月27日、自身のインスタグラムを更新。着物姿を披露した。「千穐楽ありがとうございました」三田さんは、「本日#歌舞伎座#四月大歌舞伎#千穐楽ありがとうございました」といい、黒い着物姿で微笑む写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、巻物や急須などの模様がデザインされた黒い着物を着用。黄色い花が咲いた木を使ったフラワーアレンジメントの前に立ち、バッグを持って微