“令和の峰不二子”として知られるモデルでインフルエンサーの阿部なつきが、4日にInstagramを更新。宮古島でのオフショットを披露し、反響が集まっている。【別カット】阿部なつき、じっとカメラを見つめるアップショット（ほか6枚）阿部が投稿したのは、宮古島を訪れたときのオフショット。阿部は「実は初めての宮古島」と明かし、ブルーの丈が短いタンクトップとロングスカートのセットアップコーデを公開した。阿部はリラ