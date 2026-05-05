国内男子ツアー今季4戦「中日クラウンズ」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【勝者のギア】7年モノ以上の名器がズラりイップスを乗り越えた堀川未来夢のこだわりの14本今大会で4年ぶりに優勝を挙げた堀川未来夢が賞金2200万円を加算し、2692万3875円としてランキング2位に浮上した。1位は「前澤杯」を制した米澤蓮が4198万4769円でキープ。3位はニュージーランドで開催された今季開幕戦「ISPS HANDA Japan-Australas