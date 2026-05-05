アジア各地で大旋風を巻き起こした「100％ドラえもん＆フレンズ」が日本に！高さ12mの超巨大バルーンから没入感たっぷりの展示まで。ドラえもんの世界を全身で楽しむ旅へ、いざ出発！香港、上海、バンコク、台湾など、アジア各地を巡回してきた人気イベントが日本初上陸！今年3月に有明に誕生した「TOKYO DREAM PARK」で開催中の「100％ドラえもん＆フレンズ」展には、誰もが一度は夢見た「ひみつ道具」から、手に汗握って見守った