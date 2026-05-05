５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、医者の娘の多江（生田絵梨花）が、バーンズ先生に猛反抗する姿がネットで話題となった。養成所では、なかなか洗髪することができない日本髪が不潔だとし、バーンズ先生（エマ・ハワード）は生徒たちに洋髪にするよう命じる。すでに髪の毛が短い直美（上坂樹里）は変化はないが、りんは前髪パッツンで後ろ髪は編み込む髪形に。だが１人、不満を隠さないのが多江。バー