日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。今回のテーマは、「オリンピック級のYOUがGWに大金星！2時間SP」。大金星が続出する120分で、果たしてどんな面白YOUに出会えるのか？【動画】夢はオリンピック金メダル！怪物姉妹のレスリング武者修行で起きた奇跡＆北海道で熊の鍋を食べる!?＆中野の“しらすラーメン”にどハマり 空港