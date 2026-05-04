「いってらっしゃい」寒河江市のグリバーさがえでは、ボートやカヤックなど、4種類の体験ができるイベントが開かれ、小学生や中学生、家族連れらで賑わいました。（やってみてどうだった？）客「楽しかった」「すごく速くて楽しかった」「楽しかった」「漕ぐところがちょっと難しかった」「楽しかったけど結構水かかった」「最初はドキドキしたけど慣れてきたら楽しかった」残りのゴールデンウイークのご