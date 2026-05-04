5月2日、木村拓哉が自身のYouTubeチャンネルを更新し、ギャルたちとプリクラを撮る動画を投稿した。ハイテンションなギャル集団と交流したが、そこでの木村の対応力が注目を集めている。木村は4月25日の動画で、渋谷のビル内にあるギャルカフェを訪れた。今回はその続編として、木村がカフェのギャル店員とプリクラを撮るという企画が放送された。「店内は“敬語禁止”というルールで、お互いに敬語は使わず、フランクな会話を