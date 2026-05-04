5月2日早朝、西川町でクマの爪痕や足跡が見つかりました。5月2日午前6時ごろ、西川町沼山の住宅の近くで木の幹につけられたクマの爪痕が見つかりました。また、近くの畑には足跡がありました。大きさからクマは成獣とみられています。