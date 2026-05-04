さらに進化したヴォクシー2026年4月10日、トヨタの人気ミニバン「ヴォクシー」の一部改良モデルが発表されました。5月6日の発売を予定しています。どのような改良が行われたのでしょうか。ヴォクシーは、さまざまなユーザーから愛される人気のミニバンです。2001年11月の登場から、幾つかのモデルチェンジを繰りかえしながら進化してきました。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新型ヴォクシー」です！ 画像で見る（3