ゴールデンウイークの真っただ中、神奈川県の小田原城では毎年恒例の「北條五代祭り」が行われ、大勢の人で賑わいました。小田原市では、第62回となる「小田原北條五代祭り」が開催され、祭りの名物となっている騎馬武者部隊が小田原城下を練り歩きました。今年は、小田原市と、4代目当主・北条氏政の弟たちが城を構えた東京・八王子市、埼玉県寄居町が姉妹都市の提携を結んでから10周年を祝うイベントも開かれました。