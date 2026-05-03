南海なんば駅を出てすぐ、食い倒れの街・大阪を象徴する商店街の入り口で、ふと足を止めたくなるオシャレな茶屋を発見！2025年7月にオープンした「茶屋 しずく（CHA-YA SHIZUKU）」です。 実はこちら、大阪でビフテキ重といえばお馴染みの「ロマン亭」を手掛ける岡山フードサービスの新業態。「ガッツリお肉のイメージがある会社が、なぜ抹茶スイーツ？」そんな疑問を抱きつつ、取材してきました