アイドルグループ「日向坂４６」（球団提供）ＤｅＮＡは５月２６〜２８日のオリックス戦（横浜）で連日開催するイベント「推せ推せ！ＹＯＫＯＨＡＭＡ☆ＩＤＯＬＳＥＲＩＥＳ２０２６」の３戦目（同２８日）に、アイドルグループ「日向坂４６」がスペシャルゲストとして登場すると発表した。当日は試合前のミニライブやイニング間のイベントに参加。メンバーの藤蔦果歩さんがセレモニアルピッチに挑戦する。藤蔦さんは「