今年、芸歴30年、50歳を迎える女芸人・まちゃまちゃさん（49）。今でこそ女芸人の活躍の場は広がっているが、彼女が芸人の道に入った30年前は、「女は面白くない」と平然と言われる時代だった。 【画像】「コンプラ重視」が広がるお笑い界に異議を唱えるまちゃまちゃさん この30年間で女芸人を取り巻く環境はどう変わったのか。そして「コンプラ重視」の波が広がる現代のお笑い界についてどう思うのか。今回は“コンプラ