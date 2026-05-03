元BE:FIRSTのメンバーで、朝の連続テレビ小説「虎に翼」でヒロインの弟役を演じて話題を集めた三山凌輝が、ミュージカル「愛の不時着」でミュージカル初主演を果たす。韓国の財閥令嬢と朝鮮人民軍軍人の国境を超えた愛を描いた本作は、2019年から2020年に放送されたドラマで、世界的ヒットを記録。その後、2022年に韓国でミュージカル化され、日本では、2024年に初演、再演された。さらに宝塚歌劇団でも上演された。今回は、韓国