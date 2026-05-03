元モーニング娘。の辻希美（38）が2日、インスタグラムを更新。昨年8月に誕生した次女夢空（ゆめあ）ちゃんの成長をつづった。辻は「ハイハイが上手にできるようになったと思ったら急につかまり立ちが始まりもぉ〜目が離せない」と報告。そして「本当に成長が早すぎて気持ち追いつかない」と思いをつづり、つかまり立ちをする生後8カ月の夢空ちゃんの後ろ姿を披露した。