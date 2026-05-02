アンバサダーを務めた佐藤浩市さん＝２日、横浜・赤レンガパーク映画と港町・横浜の魅力を発信する「第４回横浜国際映画祭」のレッドカーペットイベントが２日、横浜臨海部の赤レンガパークで行われた。アンバサダーの佐藤浩市さんをはじめ、出展作品に出演する俳優らが次々に登場し、一帯は華やかな雰囲気に包まれた。あいさつに立った佐藤さんは「映像表現はその国の文化、宗教、慣習の取り上げ方、表現の方法で変わってくる