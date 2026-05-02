２軍戦で好リリーフした横浜ＤｅＮＡの吉野＝横須賀横浜ＤｅＮＡの２軍は２日、横須賀スタジアムでオイシックスとファーム公式戦を行い、延長十回タイブレークの末、２−２で引き分けた。先発のルーキー片山が６回１失点の好投。延長十回には吉野が７番手で登板し、三者連続三振と好救援を見せた。右腕が１軍再昇格に向けアピールを続けている。タイブレークに突入した延長十回無死二塁。先頭打者から３球連続の直球で空振り三