【慶応−横浜創学館】７回を無失点で終え、笑顔でベンチに戻る横浜創学館・上村＝横浜スタジアム（花輪久写す）横浜創学館は２年生右腕の上村が７回１失点と好投。「相手が直球に張っていたので、スプリットで空振りを取った」と７三振を奪った。今大会４試合目の先発。過去３登板はいずれも五回で降板していたが、森田監督から「慶応打線が上村に合っていなかったから」と最長の７イニングを任せられた。中学では軟式野球