自宅の玄関前でランドセルを背負った入学式の日の一枚と、同じ場所・同じ構図で撮った卒業式の日の一枚。6年の間に体よりも大きく見えたランドセルはすっかり背中に収まり、子どもの成長が一目で伝わる2枚の写真を父親がThreadsに投稿したところ、「この写真だけで泣けてくる」と感動の声が寄せられ、7400件以上のいいねを集めました。



【写真】体よりも大きく見えた、キャメル色のランドセル

投稿したのは、写真事務所代表を務める2児の父・森山浩隆さん（@hogelone）。これはそれぞれ8年前と3年前に撮影されたもので、写真に映る息子さんはこの春から高校1年生。今回の投稿は、過去の写真を振り返りながら投稿したものだったそうです。



入学式と卒業式の日に同じ場所と構図で撮影していたことについては、特別に意図したものではなく、「自宅の玄関で、たまたま同じような立ち姿で撮影していました」と森山さん。



偶然同じ構図になったからこそ、6年間の成長が際立ちます。身長はこの間に40cmほど伸びたそう。



「毎日、水の代わりに牛乳を飲んでいたので、身長が伸びたのかなと思います」



息子さんが6年間使ったのは、キャメル色のランドセル。コメントでは、6年間使ったとは思えないほど綺麗なランドセルについて、「綺麗に使っておられたんですね」「同じもの？だったら奇跡、うちの息子は信じられない形で終わりを迎えた」など驚きの声があったといいます。



「家から小学校までの距離が近かったので。登下校の時間が短かったおかげでか、あまり劣化しなかったんだと思います。卒業してから3年経った今も、そのままクローゼットに保管しています」



この春からは高校生になった息子さん。これまでの成長を踏まえ、これからについては父親として静かに見守る姿勢を示します。



「彼の進む道。悔いのない人生を。とにかく健康で普通に生きてくれるのが一番です」