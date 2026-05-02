NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月4日放送の第26話では、バーンズ（エマ・ハワード）の想定外な授業が始まる 参考：『風、薫る』を通して考えるドラマの“枝葉”問題100作以上続く“朝ドラ”だからこその難しさ 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 バーンズが初登場した第25話。 第26話では、