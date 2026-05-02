佐渡市で牛の放牧が始まりました。広い牧場に放たれた牛たちは気持ちよさそうに駆け回っていました。牛がトラックから飛び出してきました。「みんな角が凛々しいわね」佐渡市の坪山放牧場で始まったのは牛の放牧です。農家の負担軽減や牛のストレス解消を目的に市内の三か所で4月下旬から11月にかけて行われます。1日に放牧された8頭はいずれもメスで、出産を控えているといいます。角を突きあったり、牧草を食べたり・・広い野原