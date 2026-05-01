東映アニメーションは1日、デジモン映画５作品をYouTubeにて無料公開する「デジモンYouTube FILM FESTIVAL」を開催することを発表した。【画像】それも見せていいの！？無料公開される『デジモン』映画5作品劇場版『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム！』をはじめとする全５作品をラインナップ。デジモン公式YouTubeチャンネルにて、1週間の限定公開となる。▼配信作品・5月2日(土)20：00劇場版『デジモンアドベン