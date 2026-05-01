トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU」のゴールデンウイーク（GW）セールの第2弾が、2026年5月1日から始まりました。一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。7日までのセール第2弾の注目アイテムを、3つピックアップして紹介します。いずれも"2000円以下"で購入できます。「二の腕を隠してくれて重宝しています」バブルスリーブブラウス（5分袖）袖のバブルデザインが華やかな印象をもたらすブラウスです。