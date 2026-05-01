【GU】GWセール第2弾が開始！5月7日までお得に買える注目アイテム3選
トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU」のゴールデンウイーク（GW）セールの第2弾が、2026年5月1日から始まりました。一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。
7日までのセール第2弾の注目アイテムを、3つピックアップして紹介します。いずれも"2000円以下"で購入できます。
「二の腕を隠してくれて重宝しています」
バブルスリーブブラウス（5分袖）
袖のバブルデザインが華やかな印象をもたらすブラウスです。さらりとなめらかな風合いで、適度に厚みのある素材を使用しています。ラウンドテールなので、裾を出した状態でもタックインしてもサマになります。
公式サイトのクチコミでは、「オフィスカジュアルでの通勤に愛用してます」「二の腕を隠してくれて重宝しています」「お袖のぽわんが二の腕を隠してくれて上品です」と、デザインが好評です。
5月7日までのアプリ会員限定価格は1490円。
ドライオープンカラーシャツ（5分袖）
ほどよいゆとり感のリラックスシルエットのカラーシャツです。しわになりにくい素材を使用しています。
接触冷感機能のほか、さらに汗をかいても素早く吸収・乾燥する吸汗速乾機能付きなので、暑い季節に重宝します。
公式サイトのクチコミでは、「アイロンなしで着れるのが1番良い！」「洗濯してもよれないのも凄くいいです」といった声が寄せられています。メンズサイズ展開ですが、ユニセックスで着用できます。
5月7日までのアプリ会員限定価格は1490円。
メタルボタンカーディガン（半袖）
腰回りがすっきり見えるショート丈と、小ぶりなメタルボタンが印象的な半袖カーディガンです。2種類の糸をミックスして編み込んだ立体的な編地になっています。
公式サイトのクチコミでは、「綺麗なシルエットでワンピースにもタンクトップにも合わせやすいです」「パンツでもスカートでもバランスよく着れる」「カーディガンとしてもそのままでも着ることができます」など、使い勝手のよさが好評です。
5月7日までのアプリ会員限定価格は1990円。
※画像は公式サイトより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）