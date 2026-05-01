【モデルプレス＝2026/05/01】俳優の反町隆史が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系「GTO」（月曜22時〜）が2026年7月に連続ドラマとして復活。モデルプレスでは、伝説の教師・鬼塚英吉を演じる反町にインタビューを実施。本作でヒロイン・冬月あずさを演じた、反町の妻・松嶋菜々子との家での会話や、子育てを経て演じる鬼塚について語ってもらった。【後編】【写真】98年放送「GTO」反町隆史＆松嶋菜々子夫婦・小栗旬・窪塚洋介