俳優の斎藤工（44）が29日、都内で米映画「サンキュー、チャック」の公開記念舞台あいさつに登壇した。「とってつけたような洋画のアンバサダーというシステムには疑問を持っていたタイプで、最初は断った」と正直な思いを吐露。しかし、スティーブン・キング原作のミステリーには「雷に打たれるくらい突き刺さって3回見た。まさに劇場体験のために作られた作品だと確信し、自分の人生の一本になった。皆さんにも届くことを心