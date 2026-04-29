腕をくるくる回す（⇒次へ）【画像を見る】噴水を操っている！？3歳の小さな魔法使いInstagramで話題になっている、3歳の女の子が噴水を“魔法のように”操る動画をご紹介します。腕をくるくる回して指を向けると、タイミングよく噴水がぶわっと上がる姿が「可愛すぎる」と大反響。投稿は2.6万いいねを記録し、「得意気でかわいい」「将来が楽しみ」と小さな魔法使いを称える温かいコメントも寄せられています。話題になったのは、