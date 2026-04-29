だいたい何らか走りづらい理由がある「側道」「この先渋滞、高速道路を下りて一般道へ迂回しようかな」――そんなとき、高速道路に沿う「側道」を進んで次のICまで行ければラクなのでは、と考えたことがある人もいるかもしれません。しかし、高速道路の側道はそもそも存在しなかったり、走りにくかったりするケースが大半です。なぜでしょうか。【入ったら“詰む”】これが「恐ろしい側道」たちです（写真）もちろん、高速道路に