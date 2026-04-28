ガジェット通信でも記事を執筆している、ライター・B級フード研究家のノジーマこと野島慎一郎氏による初の個展『野島慎一郎のバカレシピ展』が、いよいよ4月29日（水・祝）より開催される。野島氏はこれまでガジェット通信でも多くの変態的なレシピを発表。どん兵衛をラーメン二郎風にアレンジした「どん二郎」のほか、ストロングゼロレモンに大根おろしを入れて果肉感を出すレシピや、ペヤングにコーンスープをぶっかけるレシピな