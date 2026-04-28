先行きが見えない中東情勢、エブリィではその影響をシリーズでお伝えしています。きょうは、富山県内の暮らしに欠かせない「車」の修理現場です。ホルムズ海峡の事実上の封鎖で、原油由来のシンナーや塗料の入荷が滞り、大きな影響が出ています。吉田記者のリポートです。車の板金修理や塗装を手掛ける富山市本郷町のボディーハウスです。中東情勢が不透明となる中、店がいま頭を抱えているというのが。ボ