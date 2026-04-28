BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）が設立したクリエイティブ・プラットフォーム「LLOUD（ラウド）」のポップアップイベント『LLOUD POP-UP in Tokyo』が、5月1日（金）から5月7日（木）まで、東京・六本木のRESTIR（リステア）で開催される。【2026GW】音楽や映画、アート好きにおすすめのイベント｜東京近郊で楽しめるフリーライブや野外シネマなど【随時更新】今回のポップアップでは、2026年3月に開催されたComplexCon