4月中旬、埼玉県・川口駅からほど近い公園でスーツ姿で周囲を見渡していたのは、俳優の佐藤二朗だ。そのたたずまいは、長年現場を踏んできたベテラン刑事さながら。その隣には派手なヘアターバンをした“娘”がいる。なにやら真剣な表情で話し始めたようだが――。「4月期ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）の撮影でした。同作は、“夫婦は同じ部署に所属してはいけない”という暗黙のルールがある警察内で、夫婦であること