イギリスのチャールズ国王・カミラ王妃が即位後、初めてアメリカを国賓として訪問するため、27日、首都ワシントン郊外の空軍基地に到着しました。ゆっくりとタラップを降りるイギリスのチャールズ国王とカミラ王妃。出迎えた子どもたちから花束を受け取り、笑顔を見せています。首都・ワシントン郊外の空軍基地に、日本時間きょう午前4時ごろ、到着した国王夫妻。アメリカ・トランプ大統領が参加したホワイトハウス記者会主催の夕