女優の戸田恵梨香が２６日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。女優を目指して神戸から上京した頃の葛藤を明かす一幕があった。中学を卒業後、上京。女優をめざし、ボイストレーニングに励んでいた頃のトレーナー・長岡公子さんと１０年ぶりのリモートでの再会を果たした戸田。「先生の表情を見たら、いろいろほどけてきて、今、一番、リラックスしてる」と涙を浮かべた戸田。１６歳の頃の自身に