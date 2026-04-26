お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良が、8月29日・30日に放送される日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』で総合司会に初就任することが、26日に放送された同局系バラエティ番組『世界の果てまでイッテQ!』で発表された。内村が長時間特番の総合司会を務めるのは、『熱血チャレンジ宣言’97』(テレビ朝日)以来、29年ぶり。ともに総合司会を担当する羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーとタッグを組み、62