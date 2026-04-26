BLACKPINKのJENNIE（ジェニー、30）が23日、米ニューヨークで開催された「2026 TIME 100 Gala」に出席した。米誌「TIME」に「世界で最も影響力のある100人」に選定されたことで招待された。同イベントのレッドカーペットでは、鮮やかなブラックドレスで注目された。フランスのオートクチュールブランドSchiaparelli（スキアパレリ）のコレクションドレスを着用。コルセットの形をしたトップスとウエスト部分をシースルーでつなぎ、