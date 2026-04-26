戦闘機に戦車、護衛艦に潜水艦。日本はこれまで、こうした殺傷能力のある武器を輸出することはできませんでしたが、これからは原則、輸出できるようになりました。政府は何を期待し、具体的にどんな武器輸出を目指しているのでしょうか。そして、どのような課題や懸念があるのでしょうか。【写真を見る】終戦以降の歴代内閣武器輸出への姿勢武器輸出の解禁理由は南シナ海の領有権と「日本経済の成長」?政府が武器輸出を解禁した