民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、石川県金沢市入江のビルメンテナンス会社「N.K.D-club」が4月8日、事業を停止し、4月16日、金沢地方裁判所に自己破産を申請、4月21日、破産手続きに入りました。「N.K.D-club」は、2017年に設立されたビルメンテナンス会社で、県内を中心にホテルや旅館、オフィスビルなどの清掃業務や、メンテナンス事業を展開し、2019年には1億4800万円の売上を計上していました。人手不足な