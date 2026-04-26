高松北警察署 香川県公安委員会に届出をせずに深夜に酒類を提供するバーを営んだとして、26日、経営者の高松市木太町の男（40）が風営法違反の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男（40）は26日の午前0時50分ごろ、県公安委員会に届け出ずに、経営するバーで客3人に対してハイボールなどの酒類を提供して飲食をさせた疑いが持たれています。 3月にバーの近隣住民から騒音苦情が警察に入