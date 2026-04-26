サステナブル素材で注目を集めるBRING™から、女性のための高機能インナーが登場♡アンダーウェアブランドone novaとのコラボにより、アウトドアシーンでも快適に過ごせる新作が誕生しました。汗による不快感に寄り添いながら、日常にもなじむデザインと機能性を両立した注目アイテムです♪ 汗冷えを防ぐ高機能素材 今回のコラボでは、登山やロングトレイルで女性が感じやすい「汗冷え」に着目