BRING™インナー新作♡アウトドアでも快適な高機能ブラ登場

サステナブル素材で注目を集めるBRING™から、女性のための高機能インナーが登場♡アンダーウェアブランドone novaとのコラボにより、アウトドアシーンでも快適に過ごせる新作が誕生しました。汗による不快感に寄り添いながら、日常にもなじむデザインと機能性を両立した注目アイテムです♪

汗冷えを防ぐ高機能素材

今回のコラボでは、登山やロングトレイルで女性が感じやすい「汗冷え」に着目。

BRING™の再生ポリエステル「BRING Material™」とメリノウールを組み合わせた高機能素材「WUNDERWEAR」に、one novaの「nova wool®」のノウハウを融合しています。

調温性・吸湿性・抗菌防臭性に優れ、汗をかいても冷えにくく、さらりとした着心地をキープ。さらに、生地表面に凹凸を持たせることで肌との接地面を減らし、快適さを高めています。

アウトドアはもちろん、日常使いでも頼れる一枚です。

＋FT SUPREME.LA.LA.のリカバリーインナーで叶える♡極上リラックスタイム

快適フィットを叶える設計

価格：8,085円（税込）

「WUNDERNOVA 3D ワイヤレスブラ」はノンワイヤーながら、自然なホールド感を実現。速乾性に優れた穴あきパッドを採用し、汗をかいてもムレにくく快適です。

さらに肌側の生地を1枚構造にすることで、乾きやすさを追求しています。

サイズ：AB/65-70、AB/75-80、CD/65-70、CD/75-80、EF/65-70、EF/75-80（カラー：Apricot、Pistachio）

価格：4,785円（税込）

一方、「WUNDERNOVA フルカバービキニ」は、ヒップラインに沿う設計で食い込みにくく、ストレスフリーな履き心地に。どちらも身体にやさしくフィットし、長時間の着用でも快適さが続きます。

サイズ：S、M、L、XL（カラー：Apricot、Pistachio）

発売日：

2026年4月13日（月）～22日（水）ニュウマン高輪店およびオンラインショップにて先行予約受付

2026年4月25日（土）ニュウマン高輪店にて先行販売開始

2026年4月30日（木）オンラインショップおよび全国で順次販売開始

毎日もアウトドアも快適に♡

機能性とやさしい着心地を兼ね備えたBRING™の新作インナーは、アウトドアはもちろん日常にも寄り添う優秀アイテム♡汗冷え対策や快適なフィット感など、女性のリアルな悩みに応えてくれるのが魅力です。

環境にも配慮したサステナブルな一着で、心地よい毎日を始めてみてはいかがでしょうか♪