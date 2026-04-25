「ドジャース−カブス」（２４日、ロサンゼルス）ドジャースのエメット・シーハン投手が２桁１０奪三振をマークして７回途中１失点の快投。３勝目の権利を手にマウンドを降りたが、本拠地のファンはスタンディングオベーションでたたえた。立ち上がりからフォーシームのキレが抜群で、９連勝中のカブス打線を圧倒。一回り目で捉えられた打球を許したのは鈴木誠也外野手のセンターライナーのみ。序盤３イニングで９つのアウト