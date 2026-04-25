中国のSNS・小紅書（RED）で「日本のいくつかの細部に見られる、ささやかで温かみのある配慮」と題する投稿があり、反響が寄せられた。投稿者は日本の駅のホームで撮影した短い動画を投稿しており、電光掲示板（発車標）に「ご入社、ご入学おめでとうございます」と表示される様子が映っている。この時期ならではの心温まる内容に、中国のネットユーザーからは「かわいくて愛があるね」「（パンダの）シャオシャオとレイレイが1歳