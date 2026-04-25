この記事をまとめると ■ホンダの初代NSXは日本を代表するスーパーカーといえるクルマ ■2005年にSUPER GT参戦のためのホモロゲーションモデル「NSX-R GT」を販売した ■ベース車の4倍以上というあまりに高額な金額だったため1台しか売れなかった 驚異のプライスも相まって１台しか売れず……！ NSXの3文字に心惹かれないクルマ好きはモグリだろう。NSXとは、もはや説明するまでもないが、ホンダが1990年に市場に投入した、世界