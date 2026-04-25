4月下旬とは思えないほど記録的な温かさとなった某日、渋谷にある金王八幡宮で参拝していたのは、元横綱の花田虎上（まさる）。愛する妻と一緒に御社殿でお辞儀をすると、人目をはばからず手を繋ぐ。傍目にも仲のよさそうな2人は、他愛のない会話をしながら帰路についた──。花田は「お兄ちゃん」の愛称で親しまれた第66代横綱・若乃花。弟の貴乃花とともに「若貴ブーム」を巻き起こし、2000年に現役を引退。現在はタレントや