Travis Japanの川島如恵留が主演する舞台『惰性クラブ』が、6月8日より東京グローブ座、7月3日より大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて上演される。劇団「小松台東」を主宰する宮崎県出身の松本哲也が作・演出を務める本作では、川島が自身初の宮崎弁での芝居に挑む。物語の中心となるのは、とある田舎の倉庫に集まって来る高校時代の仲間たち『惰性クラブ』の面々。凪のように何もない惰性的な日々を送る彼らの心に波