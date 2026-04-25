松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」が2日目を迎える。初日12Rのティアラカップ。懸命に逃げた梅川風子（35＝東京）は3着だった。「先行した気持ちが先走って、いい駆け方ではなかった。スピードに乗らなかった。準決は少し自分の中で（気持ち）整えて、スピードが乗るような走りをしたい」百戦錬磨の梅川からは、なかなか聞けない敗因だった。それだけ緊張感のある一番だったのだろう。ここからは自分をうまくコ