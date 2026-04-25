2026年4月24日、韓国メディア・朝鮮日報は、日本が約60年ぶりに武器輸出規制を事実上撤廃したことで、韓国の防衛産業に緊張が広がっていると報じた。記事によると、日本政府はこれまで制限してきた殺傷兵器の輸出規制を見直し、本格的に国際武器市場への参入を進める方針を固めた。これにより、技術力の高い日本企業が、グローバル市場ですでに防衛産業を展開している韓国と競争する可能性が高まっている。韓国業界が特に警戒して